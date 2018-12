Un'aula a Palazzo Guerrieri a disposizione degli studenti

BRINDISI - Dal 27 dicembre e fino al 6 gennaio a Palazzo Guerrieri sarà a disposizione degli studenti un’aula studio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Si tratta di una soluzione temporanea adotytata dal Comune di Brindisi per rispondere alla richiesta dell’Unione degli Studenti che ha raccolto questa istanza proprio dai tanti giovani e studenti fuori sede che saranno in città durante le festività natalizie. Parallelamente l’amministrazione sta lavorando a garantire questo servizio in maniera continuativa, fa sapere l'amministrazione comunale.