Verifiche sui solai delle scuole pubbliche: a San Pietro in arrivo 35mila euro

SAN PIETRO VERNOTICO - Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico: in arrivo a San Pietro Vernotico 35mila euro dal Miur. Sono 72, invece, i comuni della provincia di Brindisi finanziati.

Le graduatorie del bando da 65,9 milioni di euro per un Piano straordinario per le verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e per eventuali interventi urgenti sulle situazioni di criticità che emergeranno dalle indagini sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione.

Con Delibera di Giunta n. 212 del 28/11/2019 l’Amministrazione comunale di San Pietro Vernotico aveva candidato a finanziamento, per ottenere il contributo, le seguenti scuole: edificio di via Montepiana (Infanzia e primaria “De Simone”), edificio di viale degli Studi (Primaria “Gianni Rodari” e Infanzia “Ovidio Decroly”), edificio di via De Gasperi (Infanzia e Primaria “A. De Gasperi”), edificio di viale Degli Studi, 1 (Secondaria di 1° “Don Minzoni”), edificio di viale Degli Studi, 2 - Dante Alighieri (temporaneamente non utilizzato). Tutti ee cinque gli edifici sono stati finanziati, per un importo complessivo pari a 35mila euro. In tutta Italia sono stati finanziati circa 4300 edifici.

“Un ulteriore e fondamentale risultato per questa Amministrazione, che sin dal primo giorno si è impegnata per fare concretamente dell'edilizia scolastica una priorità assoluta. Queste risorse ci consentono di intervenire rapidamente e assicurare ai nostri studenti il diritto di formarsi e crescere in ambienti sicuri”. Si legge in una nota dell’amministrazione.

“Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto al sindaco Rizzo, agli assessori Guerrieri ed Epifani, ed all’Utc. Il lavoro di squadra, svolto unitamente a tutti i componenti della maggioranza, con competenza e puntualità paga sempre, e ad avvantaggiarsi dei risultati non è Tizio o Caio ma il nostro territorio, i nostri alunni ed il patrimonio immobiliare del Comune”.