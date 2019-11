A Villa Castelli nasce "La casa dell'associazionismo", dedicata a chi ha bisogno

VILLA CASTELLI - Ieri, venerdì 22 novembre, a Villa Castelli è nata "La casa dell'associazionismo": un luogo che accoglie tutte le realtà associative e del privato sociale presenti sul territoio con sede presso l'edificio scolastico dedicato a Madre Teresa di Calcutta in via Matteotti.

"Le associazioni svolgono un ruolo molto importante nel nostro territorio che, in sinergia con le altre istituzioni e in particolar modo con i servizi sociali del comune, contribuiscono sempre più allo sviluppo e alla coesione sociale della comunità". Si legge in una nota.

"La particolarità di questa nuova realtà aggregativa sta nella forte collaborazione con l'area delle politiche sociali comunali infatti, verrà garantita, alle famiglie che versano in condizioni di particolare disagio sociale, la possibilità di utilizzare gratuitamente i servizi resi dalle associazioni presenti nella struttura ad esempio attività teatrali, musicali, etc"

"Inoltre si sta lavorando per fornire occasioni di sostegno alla genitorialità, bisogno condiviso anche a fronte dei recenti incontri del Tavolo Tecnico Permanente sulle Politiche Sociali. Un forte segnale, inoltre, è stato lanciato dalle associazioni: la disponibilità ad operare in sinergia con le altre realtà presenti, fa di tutto ciò un'occasione per muoversi insieme verso obiettivi comuni che riguardano soprattutto il benessere di tutta la collettività".

"L'Amministrazione tutta è molto orgogliosa di questo risultato raggiunto e ringraziando le associazioni presenti, Pro Loco, Prociv Arci, Complesso Bandistico Città di Villa Castelli, Associazione Musicale Cam, Servizio Emergenza Radio, Tulime, Amici del Teatro, Avis, Eidos72029, Società Cooperativa Sociale L' Ala, augura a tutti di poter agire sempre nell'interesse della comunità e in sinergia con le istituzioni tutte".