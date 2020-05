Covid: la Rianimazione del Perrino si svuota, la gioia di medici e infermieri

BRINDISI - Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, il reparto di Rianimazione Covid dell'ospedale Perruno di Brindisi è vuoto. L'ultima paziente ricoverata, un'anziana proveniente dalla Rssa Focolare, nella giornata odierna è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive. La bella notizia, comunicata dall'Asl Brindisi attraverso il consueto bollettino epidemiologico, è stata rilanciata dal sindaco Riccardo Rossi attraverso un post in cui annuncia un nuovo caso di positivit riscontrato a Brindisi, nei confronti di una persona asintomatica.

"È la notizia più bella - scrive Rossi - degli ultimi giorni: l'ultima paziente della terapia intensiva all'ospedale Perrino è stata dimessa. A loro, al personale sanitario del reparto, dopo tre mesi estenuanti il nostro grazie. Oggi abbiamo un nuovo caso positivo a Brindisi, fortunatamente asintomatico, ma ciò significa che non possiamo abbassare la guardia, non possiamo pensare che è finita. Oggi grazie a loro abbiamo vinto una battaglia, ma la guerra è ancora lunga e in questa fase di ripartenza spetta a ciascuno di noi avere un comportamento responsabile. La gioia che traspare dal Vostro sguardo è la nostra gioia. Grazie vi vogliamo bene!"