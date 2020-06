Coronavirus, solo un caso nel Barese. Nessun decesso in Puglia

Oggi lunedì 8 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.233 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivo un caso in provincia di Bari. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 133.164 test con 3.289 pazienti guariti, mentre sono 698 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid-19 in Puglia è di 4.512, così suddivisi: 1.489 nella provincia di Bari; 380 nella Bat; 653 nella provincia di Brindisi; 1.162 nella provincia di Foggia; 519 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.

L'indagine epidemiologica giornaliera della Asl di Brindisi

L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 247 tamponi effettuati in Rssa, Centri di riabilitazione, Ircss, operatori Adi, persone a domicilio e ospedali. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 170 tamponi: 2 degenti del Centro di riabilitazione Fondazione “San Raffaele” di Ceglie Messapica, 1 paziente e 1 accompagnatore dell’Irccs “Eugenio Medea” di Brindisi, 50 degenti e 70 dipendenti della Rssa “Il Focolare” di Brindisi, 19 a operatori di Assistenza domiciliare, 27 tamponi a persone nel proprio domicilio. Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 34 a operatori sanitari e 43 a pazienti. I tamponi processati negli ultimi due giorni nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 309. I pazienti Covid ricoverati al Perrino nel reparto di Malattie infettive sono 4.