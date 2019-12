Caminetto, idee per decorarlo a Natale

Non è Natale se anche il nostro caminetto non è addobbato a festa con ghirlande, palline e le immancabili calze che appenderemo per il giorno della Befana.

Il modello maggiormente diffuso nelle case italiane (e non solo), si presenta in una posizione centrale, incorniciato dalle pareti della stanza.

Il tradizionale modello prevede una struttura di base in pietra, con rivestimenti diversi, in relazione al tipo di arredo e allo stile della casa.

Se il caminetto ha tonalità chiare, è consigliabile applicare festoni natalizi di un rosso sgargiante, accompagnato dal verde bottiglia delle foglie e dal dorato dei particolari (magari delle pigne dipinte con una semplice bomboletta a spray).

L'addobbo può essere facilmente fissato alle estremità mediante due semplici fiocchi rossi, e lasciato pendere in forma morbida al centro. Questo decoro può essere applicato sia sul piano superiore del caminetto o, come è maggiormente consigliato, può essere sospeso sulla parete, circa 50 cm al di sopra dell'apertura, esattamente sulla struttura che sovrasta la canna fumaria.

Tuttavia, dobbiamo raccomandarvi anche di fare attenzione a non installare gli addobbi troppo vicini alla fiamma per non correre il rischio che possano prendere fuoco. Per cui lontane anche le candele, le ghirlande e le palline. Massima prudenza.

Caminetto in legno

Tipico di chi ha una casa spaziosa, il caminetto in legno è di norma situato al centro della parete (spesso in legno anche questa).

Un' idea potrebbe essere quella di circondare la cornice in legno della bocca, situata al termine della porzione centrale, con una serie di luci a Led bianche, conferendo alla parete un aspetto più dinamico. E' anche possibile renderlo più allegro e vivace, soprattutto se in casa ci sono dei bambini, utilizzando una catena da appendere realizzata con calze e decori vari per ottenere un effetto originale.

Caminetto in pietra

Progettato interamente in pietra è formato da due colonne laterali che possono avere diverse decorazioni e finiture. Di solito, a chiusura delle due colonne laterali, c'è una trave lineare, che può essere usata come punto di riferimento per decorare il camino per Natale e sistemare gli addobbi, con ad esempio luci colorate, o per i gusti più fini, una ghirlanda realizzata in casa, decorata poi con un elegante nastro rosso, posta esattamente al centro della parete soprastante.

Un' altra idea è quella di poggiare una lunga striscia di vischio, foglie rampicanti e luci, sulla trave orizzontale, lasciando le estremità cadere morbidamente ai lati della bocca del camino.

Alla base, lateralmente è possibile adagiare un piccolo albero natalizio (o una statuetta) da un lato, e i doni dall' altro.

Caminetto in cucina

Il classico focolare attorno al quale si riunisce la famiglia, esattamente nell' unica stanza che forse è realmente emblema dell' unione familiare: la cucina.

Una tipologia simile di caminetto, richiede addobbi natalizi scenografici, prediligendo materiali naturali: è possibile realizzare un festone con semplici rami di abete, e disporlo lungo tutto il contorno della trave orizzontale. La decorazione può essere arricchita con tantissimi prodotti naturali, come ad esempio: melograni, pigne, fichi, chiodi di garofano, castagne, o impreziosita con elementi in color oro o argento. Naturalmente non possono mancare le tradizionali calze natalizie rosse, ripiene di dolciumi, e magari qualche ciuffo di neve finta spruzzata qua e là lungo il festone.