Piastrelle in cucina: tipologie e montaggio

Ristrutturare la cucina di casa spaventa sempre perché il budget può essere alto e i lavori infiniti. Per dare un nuovo volto all’ambiente senza spendere una fortuna è possibile cambiare qualche dettaglio, poi se siete esperti del fai da te il gioco è fatto.

Tra gli elementi che possono dare un nuovo volto alla stanza ci sono senza dubbio le piastrelle. Usate principalmente dietro il piano cottura come paraschizzi, possono dare un aspetto classico o moderno alla cucina. I modelli sono tanti e la scelta può diventare difficile. Se siete alla ricerca di ispirazione ecco alcune idee

Per ricreare un ambiente di lusso

Se volete ricreare un ambiente di lusso, il marmo è il materiale per eccellenza. I costi del rivestimento, però, non sono bassi, quindi per rientrare nella spesa il consiglio furbo è quello di usare piastrelle di porcellana che ne riproducono l’estetica. Il risultato sarà una stanza elegante ad un prezzo ridotto. L’importante è posarle con attenzione in modo da farle sembrare come un unico pezzo.

Per dare movimento

Per ricreare un ambiente di design, lo stile delle piastrelle è fondamentale. Se volete dare movimento potete scegliere un rivestimento patchwork sulla stessa tonalità di colore. Tra le opzioni per ridurre i costi, c’è la possibilità di scegliere quelle a mosaico. Oltre a regalare un piacevole disegno, si vendono in blocchi quindi sono facili da applicare.

Per chi vuole uno stile classico

Per chi ama lo stile classico anche in cucina, la scelta può ricadere su quelle in cotto. Di colorazione rossa, hanno una consistenza porosa perchè non vengono trattate con lo smalto. Ideali nelle stanza dallo stile rustico, creano un ambiente caldo e di carattere.

Per chi ama lo stile tech

Grazie alle continue innovazioni le piastrelle riescono a rispecchiare sempre di più i gusti contemporanei. Trattate con un processo di finitura particolare fino ad avere un aspetto tipo alluminio, sono molto resistenti agli agenti chimici e agli urti. Ideali nelle cucine minimaliste, si abbinano ai materiali in vetro o acciaio.

Come montare le piastrelle

Se siete esperti del fai da te, montare le piastrelle non è difficile, basta seguire qualche piccolo accorgimento e avrete una cucina nuova con un budget ridotto.

Prima di iniziare i lavori bisogna rimuovere tutti gli elettrodomestici e i mobili presenti in cucina. La soluzione più comoda è quella di spostarli momentaneamente in un'altra stanza o in un angolo della cucina che non sarà interessato dai lavori di ristrutturazione. In ogni modo dobbiamo assicurarci di posizionare il frigorifero vicino ad una presa elettrica per evitare che il contenuto vada a male. Fatto questo bisogna proteggere il pavimento con dei fogli di giornale o dei cartoni su cui poi verrà messo un telo di plastica.

Se sulla parete ci sono già le piastrelle, rimuovetele con scalpello e martello. Una volta eliminate ripulite dalla polvere la zona su cui verranno applicate le nuove piastrelle. Fatto queste si dovrà verificare se ci sono eventuali crepe o difetti che dovranno essere corretti. A questo punto bisogna preparare il collante seguendo le istruzioni presenti sulla confezione. Una volta preparato, bisogna stenderlo sulla parete con la cazzuola dentata, distribuendo il materiale dal basso verso l'alto.

Ora è arrivato il momento di posare le mattonelle. Solitamente quando si acquistano, si devono comprare di un numero superiore rispetto a quelle che servono perchè in caso di rottura durante i lavori, soprattutto se si è alle prime armi, si hanno quelle da sostituire. Prendiamo una mattonella, mettiamola con cura sulla colla, premendo prima con le mani e poi con il martello gommato, per farla aderire in modo uniforme.

Prima di applicare la piastrella successiva, bisogna mettere un distanziatore a croce, per essere sicuri che siano dritte e per avere sempre lo stesso spazio tra l'una e l'altra. Dopo aver posato tutte le mattonelle, bisogna aspettare che la colla si asciughi e successivamente si deve stendere con una spatola una mano di stucco tra le piastrelle.

Per eliminare i residui basterà pulire l'eccesso con una spugna e appositi prodotti, l'importante è non aspettare troppo tempo altrimenti l'operazione diventa difficile. A questo punto, dopo che le mattonelle sono pulite, potete montare i mobili, gli elettrodomestici e ammirare il risultato.

Prodotti on-line per mettere le piastrelle in cucina

Pannello Finta Pietra Moderna

Mattonelle in ceramica smaltata

Telo pavimento

Colla per piastrelle

Stucco riempitivo

Martello in gomma