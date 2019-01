Avvisi pubblici per Authority, Guaceto, Distretto nautica e Teatro Verdi

BRINDISI - Pubblicati quattro avvisi per rappresentanti del Comune presso altri enti. Oggi, 17 gennaio, sul sito del Comune di Brindisi sono stati pubblicati quattro avvisi pubblici per le designazioni dei rappresentanti dell’ente: uno per il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, uno per il Comitato del Distretto produttivo della nautica da diporto Puglia, due per il Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, tre per il Consiglio di amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Ogni proposta o dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire al Comune di Brindisi - Settore Servizi generali a mezzo raccomandata o via Pec all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Per il primo avviso, relativo all’Autorità di sistema portuale MAM, le proposte dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 gennaio 2019; per il Comitato del distretto della nautica entro le ore 12 del 29 gennaio 2019; per i due componenti (il vice presidente ed un componente del Consiglio di amministrazione) del Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione di Torre Guaceto entro il 31 gennaio 2019; per il presidente e due componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi entro le ore 12 del 30 gennaio 2019.