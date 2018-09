Ai domiciliari per estorsione, minaccia l'ex moglie: finisce in carcere

BRINDISI - Era ai domiciliari con l'accusa di estorsione, è finito in carcere per aver aggredito e minacciato la moglie, madre dei suoi tre figli: l'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita questa mattina dai carabinieri della stazione di Brindisi, sulla base di di gravi indizi scaturiti dalla denuncia della donna, e di esigenze cautelari legate alla circostanza che l'uomo avrebbe violato le prescrizioni imposte dal regime di arresti nella propria abitazione.

La denuncia della donna

L'ex compagna, nella denuncia sporta ai militari, ha spiegato di aver "interrotto la relazione a causa del temperamento aggressivo dell’uomo e delle vicende giudiziarie", l'ultima sfociata nell'arresto con l'accusa di estorsione. Ha aggiunto di aver subito, nel corso degli ultimi anni, "minacce anche in presenza dei figli minori". Di recente, sempre stando a quanto si legge nel provvedimento di custodia cautelare, "l’ex compagno approfittando dell’autorizzazione per recarsi al Sert ha raggiunto l'ex moglie nell’abitazione della donna rivolgendole minacce anche gravi nonchè epiteti altamente ingiuriosi lesivi della reputazione".

L'aggressione

Il giudice per le indagini preliminari ha anche ricostruito un episodio legato a una discussione con la donna, nata dopo che l'uomo si sarebbe introdotto "abusivamente all’interno nell'abitazione della donna", dove avrebbe danneggiato "il televisore, alcune finestre e porte". Tutto ciò nonostante il 42enne fosse ai domiciliari con divieto di comunicare anche per via telefoinica o telematica con persone diverse da quelle che con lui coabitavano.