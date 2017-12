Capodanno in piazza a Ostuni: un ricco programma a partire dal 29

OSTUNI – Piazza della Libertà a Ostuni si candida a diventare l’epicentro della notte di San Silvestro nel Brindisino, con il ricco programma del Ghironda Winter Festival, che partirà il 29 dicembre per concludersi l’1 gennaio. I nomi in campo per l’intrattenimento nella principale delle piazze della Città Bianca sono quelli di Frankie Hi-Nrg Mc, Raphael Gualazzi, Eric Turner, Barty Colucci, Francesco Libetta, gli Ipergalattici. Libertà.

Si parte venerdì 29 dicembre, alle 23, quando sarà di scena uno degli storici rapper italiani, Frankie Hi-Nrg Mc, con «L’Altro Parlante Gira Dischi», set di selezioni hip-hop preceduto, alle ore 20, dal concerto degli Ipergalattici, cover band di sigle cult dei cartoni animati.

Grande musica anche sabato 30 dicembre, con Raphael Gualazzi che, accompagnato da una band di sei musicisti, spazierà dai nuovi brani di «Love Life Peace» sino ai grandi successi degli album «Reality and Fantasy» ed «Happy Mistake».

Domenica 31 dicembre, la Città Bianca scandirà la fine dell’anno a partire dalle 23. Dopo l’opening con i migliori dj del posto e il conto alla rovescia con il comico Tommy Terrafino, il “vegano” della trasmissione «Made in Sud», il 2018 verrà salutato sulle note soul e r’n’b della band di Eric Turner, che poco minuti dopo la mezzanotte inizierà a proporre una lunga carrellata di hit e classici della black music.

E ancora risate, a seguire, con Barty Colucci, conduttore di punta di Rds, straordinario imitatore e organizzatore di ormai celebri scherzi radiofonici a Sergio Marchionne e Giorgio Napolitano. Previsto anche il gran gala di Capodanno, l’1 gennaio, alle ore 18.30, nella chiesa di San Francesco d’Assisi, con un progetto di musica corale guidato dal pianista Francesco Libetta, concertista salentino di fama internazionale