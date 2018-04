Seconda Bandiera Verde dei pediatri italiani per il mare di Ostuni

OSTUNI - Il Comune di Ostuni riceve per la seconda volta la Bandiera Verde dei pediatri italiani per i requisiti del suo mare rispetto alle esigenze dei bambini. la cerimonia della consegna dei riconoscimenti è avvenuta ieri mercoledì 25 aprile a Montesilvano. Per Città Bianca ha ritirato il premio l'assessore Luigi nacci, delegato dal sindaco Gianfraco Coppola. "Aver conseguito nuovamente questo significativo riconoscimento, rappresenta per noi amministratori un onore e anche un onere, poiché bisogna fare in modo che le politiche attuate non perdano mai di vista tutti i cittadini, a partire dai bambini ai quali vogliamo assolutamente cercare di dare una qualità di vita migliore", ha detto Nacci.

"Considero questo l’elemento fondante di tutte le scelte di natura amministrativa e ritengo che una parte dei ringraziamenti, per gli obiettivi raggiunti e mantenuti, deve essere indirizzata a chi in maniera silenziosa, ma con coscienza e garbo, lavora per dotare il nostro territorio di quei servizi che permettono alle famiglie e ai bambini in particolare di poter usufruire delle nostre spiagge e, ovviamente nel rispetto della nostra generosa natura".

"Ringrazio inoltre tutti gli operatori economici e non - ha detto ancora l'assessore - che contribuiscono a sensibilizzare le coscienze di concittadini e visitatori in merito al concetto fondante che le spiagge, come tutti gli spazi naturali e naturalistici, vanno ammirate e rispettate, in quanto la convivenza uomo-natura è uno dei valori più importanti, che dobbiamo coltivare per garantire il vero benessere di una collettività consapevole".

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per costruire torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti. Ecco l'identikit delle 137 spiagge italiane promosse dai pediatri: località che hanno ottenuto la Bandiera verde 2018. Gioielli a misura di bimbi e famiglie nella mappa del mare italiano 'under 18'. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera università Ludes di Malta, ha curato ancora una volta il lavoro per l’assegnazione del riconoscimento, consultando i 2.305 pediatri del comitato scientifico di cui è presidente.

"È stato somministrato ai medici – dichiara Farnetani – un questionario in cui si chiedeva se ci fossero località già insignite della Bandiera Verde che non ne avessero più diritto, oppure new entry da proporre. Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione - continua Farnetani - ci siamo riferiti alle strutture istituzionali e pubbliche italiane: le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle sezioni regionali dell’Arpa, che sono le strutture preposte a tali controlli".