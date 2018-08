Auto si schianta contro l'ingresso di un negozio di abbigliamento

SAN DONACI - Una Volkswagen Golf di colore blu si è schiantata alcune ore fa contro l'ingresso di un negozio di abbigliamento in via Cellino, San Donaci. La corsa dell'auto è stata arrestata dallo spigolo in marmo di uno dei due accessi-vetrine di Alma Fashion, protetti da saracinesche. Quella interessata dall'impatto è stata deformata.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, mentre i carabinieri della stazione di San Donaci si sono occupati dei rilievi e stanno ricostruendo i fatti. Il negozio è di proprietà di una commerciante del posto. Del caso si stanno interessando anche gli agenti della Polizia locale.

In quel tratto si trova un incrocio, e il conducente della Golf non è riuscito a compiere la svolta, finendo con l'auto contro la facciata del negozio. Illesia sia il guidatore che il passeggero. Il fatto è accduto attorno alle 7,30. Secondo le prime stime, i danni al negozio sarebbero consistenti, sia alla saracinesa e al cristallo della vetrina, da sostituire, e alla merce in esposizione.