Lavori in via Provinciale per Lecce: modifiche linee dei bus

BRINDISI - A seguito della chiusura al traffico nell’abitato di Brindisi, di via Provinciale per Lecce per lavori di manutenzione ferroviaria al passaggio a livello, dalle ore 15 di sabato 26 maggio sino alle ore 6 di lunedì 28 maggio 2018, le corse delle linee urbane ed extraurbane della Stp interessate a tale passaggio subiranno le seguenti modifiche di percorso.

Servizio urbano

Linea 3 - 5 - 8 - AP: regolare percorso sino a Via Bastioni San Giacomo - prosegue direttamente in Via del Mare – Piazza Capitanerie di Porto (Capolinea).

Linea AP: la frequenza sarà ridotta a 45 minuti, dalle 5:30 in partenza dalla Stazione FS (5:45 da Aeroporto) fino alle 23:45.

Linea 1 - 9: Via Bastioni (stazione) –Via N.Sauro – Ponte Ferroviario – V.le A.Moro – Via Martiri fosse Ardeatine – svincolo per Via Provinciale per Lecce – V.le Arno e riprendere il regolare percorso. Al ritorno si seguirà il percorso inverso.

Linea 7: Via Provinciale per Lecce – svincolo per Bozzano – Via Martiri fosse Ardeatine – V.le A.Moro – Ponte ferroviario – Via Indipendenza e continua sul regolare percorso.

Per assicurare il collegamento tra Largo Capitanerie di Porto e Costa Morena, viene istituito un servizio navetta con il seguente percorso: Piazza Capitanerie di Porto – Via del Mare – Via N.Sauro – Ponte Ferroviario – V.le Aldo Moro – Via Martiri fosse Ardeatine – svincolo per Via Provinciale per Lecce – V.le Arno – Punto Franco – Costa Morena . Al ritorno si seguirà il percorso inverso. La navetta avrà una frequenza di 30 minuti dalle ore 8 alle ore 20.

Infine, la fermata sita in Via Provinciale per Lecce in prossimità del passaggio a livello, viene temporaneamente soppressa. Fermata utile: Viale Arno (Cimitero).

Servizio extraurbano

Le corse delle autolinee extraurbane da e per la zona industriale effettueranno il seguente percorso alternativo: Via Bastioni (stazione) – Via N.Sauro – Ponte Ferroviario – V.le A.Moro – Via Martiri fosse Ardeatine – svincolo per Via Provinciale per Lecce – V.le Arno e riprendere il regolare percorso. Al ritorno si seguirà il percorso inverso. La fermata sita in Via Provinciale per Lecce in prossimità del passaggio a livello, viene temporaneamente soppressa. Fermata utile: Viale Arno (Cimitero).