Sette sedie per l'accesso al mare dei diversamente abili

BRINDISI - Sette sedie per favorire l’accesso a mare dei diversamente abili sono state riconosciute al Comune di Brindisi dalla Regione Puglia. L’Amministrazione comunale ha coinvolto i concessionari del demanio marittimo che, a fronte della assegnazione di una sedia Job garantiscano l’allestimento di una postazione gratuita per il fruitore diversamente abile, con ombrellone e sedia per accompagnatore,

nelle immediate vicinanze della piattaforma di fruizione per l’accesso al mare di

competenza degli stabilimenti.

Si riporta l’elenco dei lidi dove trovare la postazione già allestita: - Lido Azzurro - Lido Brin – EMAL- Lido Finanze e Tesoro - Lido Granchio Rosso - Lido Oktagona - Lido Risorgimento - Lido Santa Lucia.