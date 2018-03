A fuoco Mercedes parcheggiata in giardino privato: trovate bottiglie incendiarie

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco poco dopo l’una della notte scorsa, sulla ex statale 16 per San Vito dei Normanni dove è andata a fuoco una Mercedes Classe E parcheggiata in un complesso di villette di una famiglia di imprenditori brindisini. Sotto il veicolo sarebbero stati trovati resti di bottiglie incendiare. Si tratta di una vettura presa in leasing ed era parcheggiata sotto una veranda di legno all'interno di un giardino privato. Non dovrebbero esserci dubbi sulla matrice dolosa dell’incendio, sul caso indaga la polizia.