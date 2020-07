Abusivismo edilizio e violazione obblighi: due arresti

San Pietro Vernotico: arresto per abusivismo edilizio

I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di una 71enne del luogo. La donna deve espiare un mese di reclusione, per reati di abusivismo edilizio commessi a San Pietro Vernotico nel mese di luglio 2009. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, espletate le formalità di rito, la 71enne è stata tradotta presso la sua abitazione di residenza in regime di detenzione domiciliare.

Cellino San Marco: denuncia per violazione obblighi

I carabinieri della stazione di Cellino San Marco, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 42enne del luogo, per violazione degli obblighi. L’uomo, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nella serata del 5 luglio è stato sorpreso in un via del centro abitato mentre era seduto ai tavolini esterni di un esercizio pubblico, in violazione delle prescrizioni imposte.