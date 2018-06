Abusivismo sul litorale di Apani: sigilli allo stabilimento "Arca di Noé"

BRINDISI – Sigilli allo stabilimento balneare “Arca di Noé”, situato in località Apani, sul litorale nord di Brindisi. Il sequestro è stato effettuato dai carabinieri del Noe di Lecce al comando del maggiore Dario Campanella, coadiuvati dai colleghi della stazione di Brindisi Casale, nell’ambito delle attività di controllo sulle aree marine protette e le zone costiere, disposta dal comando carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma.

Il proprietario dell’area e il legale rappresentante della ditta che lo gestisce sono stati denunciati a piede libero per reati che vanno dall’inottemperanza all’ordinanza emessa dal comune di Brindisi nell’anno 2016, in quanto non hanno provveduto alla demolizione di tutte le strutture presenti sul posto, nonché per aver realizzato ulteriori opere edili prive delle necessarie autorizzazioni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

In particolare, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo d’urgenza di un’area di circa 3000 metri quadri adibita a stabilimento balneare, nonché un immobile adibito a bar/rivendita alimentari, due locali deposito, sei cabine servizi, un locale docce e 54 cabine/spogliatoi.