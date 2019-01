Accoglienza e immigrazione: pubblicato bando per 613 volontari

BRINDISI – Sul sito web della prefettura di Brindisi è stato pubblicato il bando straordinario per la selezione di 613 volontari indetto del dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della presidenza del Consiglio dei ministri, da impiegare per l’attuazione di 15 progetti presentati dal ministero dell’Interno – dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

I progetti saranno realizzati presso il ministero dell’interno e presso le sedi di 101 prefetture. Presso la prefettura di Brindisi, in particolare, sarà realizzato il bando numero 7 “Gestione dell’accoglienza e delle procedura di Rav a supporto delle aree immigrazione delle prefetture Utg”, allegato in cale per la selezione di 5 persone.

Per i progetti da attivare presso la prefettura di Brindisi, i candidati potranno presentare le proprie domande entro e non oltre il 30 gennaio 2019, con una delle modalità seguenti: tramite Pec, da indirizzare all’indirizzo protocollo.prefbr@pec.interno.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato Pdf; con raccomandata all’indirizzo “Prefettura di Brindisi, piazza Santa Teresa, 72100, Brindisi”; presentazione a mano presso la sede della prefettura – piazza Santa Teresa, ufficio protocollo sito al secondo piano dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 ed il 30 gennaio dalle ore 9 alle 18.