Nuovi dirigenti per gli agenti immobiliari di Confcommercio

BRINDISI - Annarita Montanaro, di Latiano, è stata eletta presidente provinciale Fimaa Brindisi. L’assemblea dell’associazione si è svolta martedì 16 gennaio nella sede di Confcommercio Brindisi, cui è affiliata la Federazione Italiana dei Mediatori e Agenti Immobiliari. Un’occasione non solo per rinnovare gli organi dirigenti provinciali ma anche per fare il punto sull’andamento del mercato immobiliare a livello regionale e provinciale, nonché sulla figura professionale dell’agente immobiliare che, in un settore minacciato dall’abusivismo, rappresenta la garanzia di un acquisto sicuro.

All’assemblea ha partecipato Giancarlo De Bartolomeo, presidente Fimaa Puglia. Nominati nel consiglio direttivo Cosimo Apruzzi, Emilio Avallone, Adriano Caramia, Francesco Candita, Alessandro Coletta. “La clientela percepisce l’agente immobiliare come il conduttore di una buona compravendita – ha detto Giancarlo De Bartolomeo- ci sono molte persone che si avvicinano ai nostri uffici per chiedere informazioni e consulenza relative all’acquisto di un immobile. Questo significa che il “fai da te” non da garanzie ”

“Gennaio è il mese della ripresa, dobbiamo impegnarci per continuare a far crescere il mercato- ha dichiarato Annarita Montanaro, neo presidente provinciale di Fimaa Brindisi- e per farlo è necessario essere corretti, professionali, trasparenti nei confronti dei clienti, dei collaboratori e delle altre agenzie. Sono aumentati non solo gli acquisti di immobili residenziali, ma anche quelli di ville al mare e in campagna. Complice l’exploit del Salento sotto il profilo turistico, sono numerosi i clienti provenienti da altri Paesi, in primis da Belgio e Germania, che, apprezzando le bellezze del territorio, decidono di acquistare un immobile in Puglia”