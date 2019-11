Terremoto nella notte in Albania, al momento 6 morti e 150 feriti

BRINDISI - La terra trema nel cuore della notte (martedì 26 novembre). E' stato percepito con grande intensità anche in tutta la provincia di Brindisi un terremoto, stando alle prime rilevazioni, di magnitudo 6.5 con epicentro sulla costa settentrionale dell'Albania, a circa 30 chilometri da Durazzo, a una profondità di 10 chilometri, che si è registrato alle ore 3.54.

Migliaia di persone si sono svegliate con il cuore in gola. Nel giro di pochi secondi sono arrivate centinaia di telefonate da parte di cittadini spaventanti alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, ma fortunatamente, al momento, non sono stati segnalati danni.

Le vittime

Ansa fa sapere che secondo fo9nti locali è di sei vittime il bilancio ufficiale del forte sisma. Due donne sono state trovate morte sotto le macerie di tre palazzine crollate a Thumana, una località a circa 40 chilometri a nord di Tirana.

Un uomo invece è stato trovato morto sotto le macerie di un palazzo crollato a Durazzo. Sempre a Durazzo, sono stati trovati in un albergo crollato nella zona della spiaggia altri due corpi. Oltre a queste cinque vittime a Kurbin un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo.

Proseguono intanto le operazioni di soccorso sia a Durazzo sia a Thumana. Il premier albanese Edi Rama ha parlato su Facebook di "momenti drammatici, in cui bisogna mantenere la calma e stare vicini l'uno all'altro per affrontare questo colpo", sottolineando che "tutte le strutture dello Stato sono operative per salvare ogni possibile vita".

Unità di Crisi della Farnesina immediatamente attivata e al lavoro sin da questa notte per le opportune verifiche con la nostra Ambasciata a Tirana. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, confermano che il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo, a Mamurras.La scossa è stata distintamente sentita anche nella capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico.

La seconda scossa

Una seconda scossa, di magnitudo 5.4, è stata registrata questa mattina alle 07:08 ora locale (la stessa ora in Italia) nel nordovest dell'Albania.Nel complesso le scosse registrate finora nel Paese sono quattro, di magnitudo tra 5.1 e 6.4.

Articolo aggiornato alle 9.30 del 26 novembre 2019 (bilancio delle vittime)

