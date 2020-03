Folle aggressione in ospedale: ausiliario colpito con un pugno in faccia

OSTUNI – In piena emergenza coronavirus, con medici e infermieri in prima linea nell’assistenza ai numerosi pazienti con sintomi sospetti che di continuo arrivano negli ospedali, una violenta aggressione è avvenuta stamattina (lunedì 30 marzo) presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni, dove un ausiliare della SanitaService è stato colpito con un pungo in faccia da un uomo. Il malcapitato è rimasto per alcuni minuti privo di sensi, riverso sul pavimento della sala d’attesa. Soccorso da medici e da altri colleghi, è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia, con una sospetta emorragia subaracnoidea e frattura dello zigomo

In ospedale è giunto personale del commissariato di Ostuni, che sta cercando di ricostruire ogni fase dell’aggressione ed i motivi del folle gesto. Da quanto si apprende da una nota del segretario della Cisl Brindisi/Taranto, Antonio Castellucci, e del segretario della Cisl Fp Taranto Brindisi, Aldo Gemma, pare che l’aggressore pretendesse di essere sottoposto a tampone per la verifica di un ipotetico contagio da Coronavirus. I sindacalisti “condannano la gratuita aggressione”.

E’ inammissibile quanto accaduto ed esprimiamo totale solidarietà al dipendente pubblico vittima incolpevole ed alla sua famiglia – dichiarano i segretari - fortemente convinti che la violenza non trova giustificazione in nessun caso, neppure se compiuta nella fase contingente, condizionata cioè in maniera assai marcata dalla pandemia Covid-19. Il rispetto della persona deve confermarsi sempre al di sopra di tutto, tanto più se si tratta di operatori che sono anche nel nostro territorio come in tutto il Paese eroicamente impegnati, a vario titolo, a garantire servizi essenziali, in tal caso a preservare la salute e la vita e la vita di chi è costretto a ricoverarsi presso le strutture sanitarie.”

La Cisl e la Cisl Fp avevano preannunciato rischi di intolleranza e di violenza, formalizzandoli al Prefetto ed al Questore di Brindisi, molto prima che esplodessero in tutta la loro dirompenza i condizionamenti sociali ed economici correlati al Covid-19, sostenendo inoltre che la sicurezza del personale in prima linea presso la Asl/Br, fosse un argomento delicato da porre al centro dell’azione preventiva.

“Siamo stati, purtroppo, facili profeti – aggiungono Castellucci e Gemma – anche perché quello odierno non è affatto un caso singolo, così come da noi segnalato nei giorni e nelle settimane scorse, sempre analogamente intervenendo e denunciando pubblicamente.” No alla violenza, dunque, concludono i segretari Cisl che rivendicano “maggiore e più efficace tutela della sicurezza di tutti i dipendenti della Asl/Br, sia diretti che indiretti, mediante idonee misure che gli organi competenti saranno certamente in grado di assumere.”

