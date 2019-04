"Devi ritirare la querela". E lo aggredisce con la zappa: denunciato

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Hanno sbarrato la strada a un uomo di 50 anni e lo hanno minacciato: "Devi ritirare la querela". Uno lo ha aggredito con la zappa. Due del gruppo, residenti a San Pancrazio Salentino, sono stati denunciati per concorso in violenza privata, l'aggressore materiale anche per il porto di strumenti atti ad offendere. I due sono stati identificati dai carabinieri della stazione di Erchie. Avrebbero agito assieme ad altre due persone, allo stato rimaste sconosciute.