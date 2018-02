Cronaca / Via Benvenuto Cellini

Agguato in un cortile condominiale: arrestato per tentato omicidio

Svolta nelle indagini sul ferimento di Francesco Greco, avvenuto lo scorso 31 gennaio in via Benvenuto Cellini. In carcere il 45enne Raffaele Tanzarella. Avrebbe tentato di ucciderlo per futili motivi