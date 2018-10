Ai domiciliari per rapina, trovata più volte fuori casa: arrestata

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Lecce Majra Antonietta Altavilla, 24enne del posto, per essersi più volte allontanata dal luogo di detenzione.

La donna era stata arrestata anche nella giornata di ieri, per evasione dagli arresti domiciliari. Era stata notata in giro per la città senza alcuna autorizzazione, alla guida dell’auto di proprietà di un congiunto con altra persona a bordo. Dagli accertamenti è emerso che non ha mai conseguito la patente di guida e che l’auto era senza assicurazione e revisione.

La 24enne era stata arrestata per una rapina impropria lo scorso anno, nella circostanza aveva asportato dall’interno di un esercizio commerciale della città alcuni capi di abbigliamento privandoli del sistema antitaccheggio e nel corso della fuga per assicurarsi i beni asportati aveva colpito una addetta alla sicurezza.

