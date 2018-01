Varati due progetti di pet therapy e zooantropologia didattica

SAN DONACI - Sono stati presentati oggi, 26 gennaio, i progetti sperimentali di pet therapy e zooantropologia didattica finanziati dal Comune di San Donaci, che si svolgeranno nei prossimi giorni rispettivamente nella scuola elementare G. De Gasperi e nel Centro diurno per disabili Unitalsi.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte il vice sindaco Mariangela Presta, l’assessore al Bilancio, sport e randagismo Maurizio Greco, la responsabile dei Servizi sociali Roberta Lupo, il comandante della Polizia locale Vincenzo Elia, il veterinario Asl Vincenzo De Vito, e in rappresentanza del corpo docente Antonella De Mitri e Maria Teresa Murra, il coordinatore dei progetti e amministratore di VirLabor Srl, Centro Nazionale di Educazione e Formazione Cinofila, Teodoro Semeraro e il medico veterinario del centro VirLabor, Francesca Romana Martello.

L’Amministrazione di San Donaci, in questo modo, ha inteso dimostrare con i fatti la propria volontà di risolvere problematiche quali il randagismo, l’abbandono e la violenza sugli animali tramite il finanziamento di interventi di sensibilizzazione e prevenzione di questi fenomeni, partendo proprio dalle scuole in cui si forma la coscienza sociale dei futuri cittadini. Queste problematiche, prima ancora che contrastate e represse vanno eliminate attraverso l’educazione culturale.

Fermamente convinti di tale assunto, il sindaco, la giunta e l’intero consiglio comunale hanno fortemente voluto l’avvio delle iniziative che oggi sono state presentate. Inoltre, contestualmente, l’amministrazione, particolarmente attenta alle “fasce deboli” della popolazione, vuole avviare un progetto di pet therapy convinta che i nostri “amici a quattro zampe” costituiscano non solo un problema da risolvere ma anche una risorsa da valorizzare.

Il prossimo lunedì prenderanno il via le attività didattiche di zooantropologia che coinvolgeranno gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria D. Alighieri di via G. Verdi. “Io, Te e Noi…2018” questo il titolo del progetto ideato e coordinato dal Centro VirLabor di Brindisi, si pone come obiettivo di prevenire il randagismo in città, strutturato secondo i parametri dettati per gli interventi di attività assistita con animali.

Le attività individuano un percorso finalizzato alla valorizzazione del rapporto sociale col cane, al fine di far apprendere ai bambini coinvolti specifici valori educativi, formativi e motivazionali, per instaurare una corretta relazione uomo-animale e l’accettazione della diversità in ambito sociale, partendo proprio dal rispetto per qualunque forma di vita.

Un’équipe di addestratori qualificati Enci, medici veterinari, operatori di zooantropologia didattica, supportati dalla Polizia locale di San Donaci e dall’Asl di Brindisi, lavoreranno insieme al fine di educare ed istruire gli alunni al rispetto, ad un corretto approccio con il cane ed a una successiva convivenza domestica. Le diverse lezioni si terranno in classe e nelle aree comuni quali la palestra o spazi aperti scolastici.

Il progetto si articola in lezioni frontali, laboratori, ore di pratica e cinotecnica al termine dei quali i lavori prodotti dagli alunni saranno presentati durante la manifestazione cinofila conclusiva.

Partirà invece nel mese di marzo il progetto di pet therapy in favore degli ospiti del Centro Diurno per Disabili Unitalsi di San Donaci. Il progetto consiste nell’erogazione di sedute di pet therapy, al fine di migliorare la qualità della vita e le condizioni emotive, cognitive, motorie e sociali dei pazienti, grazie all’ausilio l’ausilio di cani/cavalli e professionisti dell’ambito educativo e socio sanitario formati in interventi assistiti con gli animali.