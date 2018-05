Albero pericolante, intervento dei vigili del fuoco: strada chiusa per alcune ore

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco in mattinata sulla strada che costeggia Canale Patri all’incrocio con via Tor Pisana dove un grosso albero di pino si è staccato dal suolo rischiando di finire sull’asfalto.

La strada è stata chiusa dagli agenti della Polizia locale nel tratto compreso tra via Provinciale per Lecce e via Tor Pisana per tutta la durata dell’intervento. I vigili del fuoco hanno lavorato con le motoseghe sull’autoscala per alcune ore prima di rimuovere completamente l’albero, che era collocato in una terreno delimitato da muro di recinzione.

Gallery