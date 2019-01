Alla guida senza patente, nascondeva coltello e petardo: denunciato

LATIANO – Al volante senza patente, se ne andava in giro con un petardo e un coltello a serramanico con lama di nove centimetri. E’ stato denunciato a piede libero per reiterazione della guida senza patente un 22enne di Latiano, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri della locale stazione.

Il giovane si trovava alla guida di una Mercedes classe A. Lo stesso era già stato sorpreso senza patente in altre due circostanze. Inoltre, nascosti rispettivamente nel giubbotto e nell’abitacolo della vettura, i militari hanno trovato il coltello e un petardo di 33 grammi detenuto senza le prescritte autorizzazioni, motivo per il quale, in considerazione del relativo pericolo per la pubblica incolumità, è stato penalmente sequestrato unitamente al coltello.