Alla guida sotto l'effetto di droga rifiuta gli accertamenti: denunciato

SAN DONACI – Un 21enne di San Donaci è stato denunciato dai carabinieri per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti finalizzati a stabilire la guida in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe. Il giovane è stato fermato alle 09.30 di ieri, sabato 1 febbraio, in contrada Arene alla guida di una Bmw X3 di proprietà del padre, in evidente stato di alterazione psicofisica ma ha rifiutato gli accertamenti. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato al proprietario.