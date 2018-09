Alla guida sotto l'effetto di droga provocano incidente: patenti ritirate

FRANCAVILLA FONTANA - Sono risultati positivi ai test sull'assunzione di droga due automobilisti rimasti coinolti in un incidente stradale avvenuto sulla via per Grottaglie: un 19enne di Francavilla Fontana e un 31 di Grottaglie sono stati denunciati dai carabinieri i quali hanno anche ritirato a entrambi le patenti di guida.

I due sono rimasti lievemente feriti nell'impatto tra le auto e sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Camberlingo della Città degli Imperiali: qui sono stati sottoposti a prelievo ematico. Entrambi sono risultati positivi all’assunzione di stupefacente. Gli esami hanno accertato per il più giovane, un tasso di ebbrezza alcolica pari a 0,10 grammi per litro. Le auto sono state poste sotto sequestro.