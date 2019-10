“Allarme bomba” nell’ufficio postale: artificieri sul posto, edificio evacuato

CAROVIGNO – “Allarme bomba” nell’ufficio postale di Carovigno sito in via Giovanni Pascoli. Artificieri sul posto. Da quanto si apprende sarebbe stato trovato un pacco sospetto che si ritiene possa contenere qualche ordigno per questo sono state immediatamente attivate tutte le misure di sicurezza previste per questo genere di situazioni.

L’edificio è stato evacuato, le strade intorno sono state chiuse e la zona è presidiata da carabinieri, sul posto si è recato anche il comandandante della compagnia di San Vito dei Normanni, Antonio Corvino, competente per territorio. Gli artificieri stanno verificando il contenuto del pacco sospetto.