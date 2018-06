Alloggi popolari, 600mila euro per la ristrutturazione

BRINDISI – Seicentomila euro per il recupero e il risanamento degli alloggi popolari in piazza Zandomenighi e in via Ciardi, quartiere Sant’Elia.

L’Arca Nord Salento, già Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi, ha pubblicato la procedura aperta per l’intervento che interessa il cosiddetto “Loto 50” di sua proprietà. La somma disponibile ammonta a 580.105,99 euro, di cui 79.933,75 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Si tratta di fondi riconosciuti dalla Regione Puglia.

I lavori principali consistono nel “risanamento delle strutture, nel rivestimento delle facciate esterne a cappotto con pannelli isolanti, nella finitura dei prospetti esterni con pittura ai silicati, nel rifacimento delle coperture dei torrini scala, nella sostituzione di tutti gli infissi dei fabbricati”. Sono previsti, infine, interventi per il contenimento dei consumi idrici: è prevista “l’installazione di un kit per la trasformazione della cassetta di scarico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili”. Per i lavori, nel bando di gara sono stati previsti 365 giorni.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assumere, per tutta la durata dell’appalto, in aggiunta alla propria organizzazione operativa, la manodopera composta da un lavoratore proveniente dai cessati piani di impresa stipulati dallo Iacp di Brindisi. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà mediante appalto a misura e all’aggiudicatario sarà corrisposta un’anticipazione pari al venti per cento del valore stimato dell’appalto.

Stando alle condizioni previste nel bando, il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere svolto il 13 e il 20 giugno prossimi, dalle 9 alle 13. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso gli uffici dell’Arca Nord Salento in via Casimiro, 21, a Brindisi. Gli uffici sono al primo piano, settore Gare e Appalti, ei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, previo appuntamento. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.arcanordsalento.it/gare