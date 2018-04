Altra notte di fuoco a Brindisi: in fiamme tre auto, di cui due rubate

BRINDISI – Altra notte “calda” per i vigili del fuoco di Brindisi. Ben tre auto sono andate a fuoco nel capoluogo. Due di queste erano parcheggiate al rione Commenda (una in piazza Apulia, l’altra in via Santa Maria Ausiliatrice, alle spalle del vecchio mercato ortofrutticolo) a poche decine di metri l’una dall’altra.

Entrambe le vetture sono state incendiate intorno alle ore 2 di oggi (10 aprile). Diverse telefonate sono arrivate alla sala operativa dei pompieri, tramite il 115. Dalla caserma di via Nicola Brandi sono partite due squadre.

Quella che ha operato in via Santa Maria Ausiliatrice, una volta domato il rogo, è stata subito dirottata in via dei Tulipani, al rione La Rosa, dove stava prendendo fuoco il Fiat Torino di proprietà di un agricoltore del posto parcheggiato in strada. In tutti e tre i casi, i rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della locale compagnia.

Non ci sono dubbi sull’origine dolosa degli incendi delle due macchine rubate. Da appurare, invece, l’origine della combustione che ha danneggiato la parte anteriore del Fiorino.

Gallery