Altri due incendi auto: ai Cappuccini danneggiata la facciata di un'abitazione

Ancora auto in fiamme in provincia di Brindisi. Una macchina è stata investita da un incendio nel capoluogo. L'altra a Erchie. Momenti di grande apprensione si sono vissuti intorno alle ore 3 della scorsa notte (fra domenica 4 e lunedì 5 marzo) in via Udine, al rione Cappuccini, dove è andata in fiamme una vettura parcheggiata di fronte a una saracinesca. Il fumo sprigionato dalla combustione ha annerito il prospetto della palazzina prospicente. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri. Forte lo spavento fra i residenti.

A Erchie, in via Giardinetto Seconda, è stata danneggiata da un rogo una Bmw Classe 3. Anche in questo caso le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. In entrambe le situazioni, l'origine della combustione è di dubbia origime.

