Colto da malore nelle campagne: pensionato ritrovato privo di vita

ORIA – E’ stato colto da malore, mentre si trovava nelle campagne. Nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare per un 72enne residente nel Tarantino che intorno alle ore 19.45 di oggi (venerdì 18 ottobre) è stato trovato privo di sensi in contrada San Cosimo, nell’agro di Oria. I familiari avevano attivato le ricerche, preoccupati perchè non riuscivano a mettersi in contatto con il congiunto, uscito nel pomeriggio a bordo della sua auto, per raggiungere un fondo agricolo di sua proprietà.

Gli stessi parenti si sono recati sul posto e hanno individuato l’auto del pensionato. A quel punto hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto, oltre a una pattuglia della locale stazione dell’Arma, si è recato anche il personale del 118. L’uomo aveva già avuto un infarto lo scorso anno. La salma è stata restituita ai familiari, su disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi.