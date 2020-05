Anziano investe giovane in bici: paura per entrambi

CAROVIGNO – Si sono vissuti momenti di preoccupazione nella mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio, a Carovigno dove una Opel Zafira condotta da un anziano, ha investito un ragazzo in bicicletta. Per fortuna in quel momento è sopraggiunta una pattuglia dell’istituto di vigilanza Siska che ha subito soccorso il giovane, un extracomunitario, e lo stesso investitore che è stato colto da malore per lo spavento. E’ accaduto sulla via per Ostuni poco dopo le 6.

La guardia particolare giurata ha accompagnato il ragazzo investito al vicino Punto di Primo intervento che è stato accolto dal personale medico per le cure del caso. La ruota della bici si è deformata. Nel frattempo l’anziano è stato colto da un leggero malore per lo spavento, per fortuna il vigilante è riuscito a calmarlo.