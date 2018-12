Apani, prolungamento condotta sottomarina: interdetto lo specchio d'acqua

BRINDISI – Per otto mesi, a partire dal 7 gennaio 2019, le acque antistanti la località di Apani, sul litorale nord di Brindisi, saranno interdette alla navigazione, alla sosta di navi ed imbarcazioni in genere, a qualsiasi attività subacquea e di superfice ed ogni altra connessa ai pubblici usi del mare. Lo dispone un’ordinanza emanata dalla Capitaneria di porto di Brindisi, per consentire alla società D’Oronzo Infrastrutture srl di Barletta di procedere, in totale sicurezza, ai lavori per la rifunzionalizzazione e prolungamento della condotta sottomarina esistente. Il via libera all’esecuzione dei lavori è stato preceduto dall’accertamento di un livello di rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi accettabile.