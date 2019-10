Brindisi: giovane stalker non demorde e finisce in cella

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno arrestato un 19enne già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della ex fidanzata in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari, quale aggravamento della misura cui il giovane era già sottoposto. Tuttavia, alla luce delle violazioni segnalate dalla parte lesa, e verificate dai militari dell’Arma, il pm ha chiesto l’arresto del ragazzo, che è stato trasferito nel carcere di via Appia.