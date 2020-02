Dosi di coca dietro al frigo e nelle tasche del giubbino: due arresti

Due arresti per spaccio di cocaina sono stati effettuati dai carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi.

Nel capoluogo, un 35enne, sottoposto a un controllo, è stato sorpreso con sei dosi di polvere bianca, per un peso complessivo di 3,5 grammi, nascoste in una apposita apertura nel tessuto del giubbotto. Successivamente i militari hanno perquisito anche l’abitazione del 35enne, recuperando altre 16 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5,5 grammi, oltre a materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato in regime di domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stesso reato è stato contestato anche a un 55enne di San Donaci che nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3,5 grammi, nascoste dietro al frigorifero della cucina. L’uomo, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato rilasciato subito dopo l’arresto.