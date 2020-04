Evade dai domiciliari e va in giro in bici: i carabinieri lo arrestano

Un arresto e una denuncia per il reato di evasione dai domiciliari nell’ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi.

A San Donaci, un 65nne del posto, nella serata di ieri (venerdì 10 aprile) è stato sorpreso mentre se ne andava in giro per le vie del centro, in sella a una bicicletta, senza alcuna autorizzazione. L’uomo, fermato da una pattuglia della locale stazione dell’Arma, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato condotto presso la propria abitazione, sempre in regime di domiciliari.

A Francavilla Fontana, i carabinieri della locale stazione si sono recati presso l’abitazione di un 26enne di origine rumena sottoposto ai domiciliari, accertando che lo stesso si era reso irreperibile. Le ricerche avviate dai militari hanno poi indotto il ragazzo, in serata, a fare rientro a casa. Questo gli è costato una denuncia a piede libero.

