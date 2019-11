Sorpreso a chiacchierare fuori dall'abitazione: arrestato per evasione

BRINDISI – Chiacchierava con un conoscente fuori dal luogo di custodia, senza autorizzazione. Il 43enne M. C., di Brindisi, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione Radiomobile della locale compagnia. L’uomo, già sottoposto ai domiciliari, deve rispondere del reato di evasione. Dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, sempre in regime di domiciliari.