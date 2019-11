Evasione e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti: arresto e denuncia

E’ stato sorpreso per le vie del centro, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Nuovo arresto per un 48enne di Latiano allontanatosi dalla sua abitazione, senza autorizzazione. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della locale stazione nei pressi di una seconda abitazione, disabitata, di proprietà di famiglia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, sempre in regime di domiciliari.

A San Donaci, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero un 19enne del posto il quale, controllato nel corso della notte in una via del centro alla guida della sua autovettura, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato trovato in possesso di 0,6 grammi di “cocaina”, occultata nella tasca dei pantaloni indossati. La patente di guida è stata ritirata, il veicolo e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.