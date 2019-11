Marijuana in tasca e in casa: ai domiciliari per detenzione e spaccio

SAN PIETRO VERNOTICO È finito agli arresti domiciliari, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Mirko Annis, 20 anni, di San Pietro Vernotico. Il giovane è stato fermato per controlli da una pattuglia di carabinieri della stazione cittadina, sulla base di una intuizione che poi si è rivelata fondata.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri giovedì 7 novembre a partire da una perquisizione personale avvenuta alle 17,15 circa in piazza Modugno, dove il giovane era stato notato dai militari. In una tasca dei pantaloni Mirko Annis aveva alcune dosi di marijuana per complessivi 3,60 grammi. Subito dopo, i carabinieri si sono recati con il giovane presso la sua abitazione.

Qui, nel corso della perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma di San Pietro Vernotico hanno rinvenuto altri 40 grammi di marijuana, il classico bilancino elettronico e il materiale per il confezionamento delle dosi. Sulla base di ciò, il magistrato di turno alla procura di Brindisi ha disposto la custodia cautelare domiciliare per Mirko Annis, in attesa dell’udienza davanti al gip.