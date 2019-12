Pretende i soldi per la droga: madre picchiata chiede aiuto ai carabinieri

SAN VITO DEI NORMANNI – Per tutto il pomeriggio ha percosso e minacciato di morte la madre, perché non le voleva dare i soldi per acquistare la droga. Alla fine la donna, esasperata, ha chiamato chiesto aiuto ai carabinieri. Intervenuti subito sul posto, i militari del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne. Il ragazzo pretendeva dalla madre la somma di 20 euro.

Poco prima dell’arrivo dei carabinieri, l’uomo aveva colpito la malcapitata con un pugno sulla tempia. Di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, il 28enne è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi, con l’accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali