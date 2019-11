Sorpreso in piazza con 21 grammi di cocaina: arrestato brindisino

BRINDISI – E’ stato sorpreso con 21,36 grammi di cocaina in piazza Raffaello, al rione Sant'Elia. Il 45enne Luciano Tedesco, di Brindisi, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Brindisi. Il controllo è stato effettuato nella mattinata di ieri (giovedì 14 novembre).

Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno trovato una busta contente 27 involucri in cellophane con all’interno la sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 21,36 grammi, oltre alla somma contante pari a 685 euro, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.