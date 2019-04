Individuarono e arrestarono autori di una rapina: elogio per 4 carabinieri

BRINDISI – Individuarono e arrestarono i due autori di una rapina: compiacimento da parte del colonnello Giusepe De Magistris per il maresciallo ordinario Fedele Moro, per il brigadiere Vincenzo Fina del Nucleo investigativo di Brindisi e per gli appuntati scelti Donato Pagano e Luca Petruzzo addetti alla Sezione radiomobile della Compagnia di Brindisi. Si tratta della rapina perpetrata all’interno della gioielleria Lavnin di Carovigno.

Di seguito la motivazione del compiacimento tributato ai militari: “Addetti alla 1^ sezione del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi, e addetti alla Sezione radiomobile della compagnia, dando prova di grande sagacia, spiccata iniziativa, intuito operativo ed elevata capacità professionale, effettuavano unitamente, immediate indagini che permettevano di sottoporre a fermo di indiziato di delitto due persone che si erano rese responsabili di una rapina a mano armata in danno di una gioielleria nel comune di Carovigno (Br), dandosi poi alla fuga con un’autovettura sottratta al conducente dopo averlo minacciato con l’arma in pugno, nonché di denunciare in stato di libertà altrettante persone responsabili di favoreggiamento personale. L’operazione si concludeva con il recupero della refurtiva, nonché con il sequestro dell’arma e del mezzo utilizzati”.