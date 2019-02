Esce da casa con tre involucri di eroina: arrestato in flagranza

CEGLIE MESSAPICA – Se ne andava in giro con tre involucri di eroina. Poi altri cinque grammi della stessa sostanza stupefacente sono stati trovati all’interno della sua abitazione. Il 45enne Eligio Valente, di Ceglie Messapica, è stato arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri della locale stazione.

L’uomo è stato fermato all’uscita di casa, mentre si dirigeva verso piazza Umberto. Con una mano teneva un telefono cellulare. Nell’altra teneva stretti tre involucri di eroina del peso di circa un grammo, oltre alla somma di 45 euro in banconote di vario taglio.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno trovato ulteriori 5 grammi di eroina, confezionata con le stesse modalità di quella rinvenutagli addosso, nonché un bilancino elettronico di precisione e un rotolo di plastica. Le circostanze del rinvenimento inducono a ritenere che la sostanza rinvenuta fosse chiaramente destinata alla cessione a terzi.

Il Valente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.