Assaltano negozio con maschere da carnevale: ennesima rapina a Torre

TORRE SANTA SUSANNA – E’ escalation rapine a Torre Santa Susanna, dove ieri sera (23 gennaio) è stato perpetrato il quarto assalto armato in 26 giorni. Stavolta nel mirino della mala è finito il negozio “Bolle di Sapone” situato sulla via provinciale per Erchie.

Due banditi con volto coperto da maschere da carnevale hanno fatto irruzione nel negozio. Uno dei due era armato di pistola, forse giocattolo. Sotto la minaccia dell’arma, i malfattori si sono impossessati del denaro contenuto nel registratore di cassa, per un bottino pari a circa 300 euro. Poi si sono dileguati a piedi per le vie limitrofe.Sul posto, per i rilievi del caso, si sono reati i carabinieri della locale stazione.

Non si esclude che ad entrare in azione sia stata la stessa banda dei colpi precedenti. L’escalation è iniziata la sera del 29 dicembre 2017, con l’assalto alla tabaccheria di via Togliatti. Poi è stata la volta dell’Eurospin situato sempre in via Erchie (11 gennaio) e di una commessa del supermercato Giò rapinata in strada mentre portava l’incasso in banca (15 gennaio). Per un paese di 10mila abitanti, il fenomeno non è da sottovalutare. I carabinieri sono al lavoro per dare un volto e un nome ai responsabili.