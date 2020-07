Assembramenti, chiuso per cinque giorni il discopub l'Aranceto

OSTUNI - Oltre mille persone nella discoteca, 600 in più rispetto alla capienza prevista dalla licenza comunale e ben 800 rispetto alla regolamentazione regionale anti Covid-19. Per questo motivo la questura di Brindisi ha chiuso per 5 giorni, il discopub l’Aranceto sito a Rosa Marina di Ostuni. Il provvedimento, che “potrebbe essere ulteriormente esteso, vista la normativa vigente in materia di contrasto all’epidemia Covid-19”, è stato emesso dopo un controllo presso il locale notturno da parte degli agenti del commissariato di polizia di Ostuni.

Al gestore, inoltre, è stata anche contestata la violazione dell’ordinanza comunale circa l’orario della diffusione della musica e la somministrazione di alcolici a minori.

“Ad aggravare ulteriormente la condizione di assembramento che caratterizzava l’evento ricreativo in atto, si è registrata anche la necessaria chiamata al 118 per soccorrere un giovane colto da malore”. Si legge nella nota della Questura.

E’ tuttora al vaglio degli agenti della Questura e del Commissariato di Ostuni la documentazione acquisita nella circostanza. L’azione di monitoraggio e controllo della “Task Force”, coordinata dalla Divisione Amministrativa della Questura di Brindisi, proseguirà nelle prossime settimane, con frequenza quotidiana.