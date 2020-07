In Commissione Antimafia audizione di Tanzarella e Longo

La possima settimana in sede di audizione in Commissione Antimafia al Senato compariranno l'ex sindaco e consigliere comunale di Ostuni, Domenico Tanzarella, e il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, entrambi nel mirino di gravi episodi intimidatori e attentati. Lo annuncia il senatore Luigi Vitali, che si è fatto promotore della richiesta di audizione dei due amministratori pubblici.

“Ad inizio giugno abbiamo letto a distanza di pochi giorni, di due atti criminali ai danni di due uomini politici pugliesi. Mi riferisco all’incendio dell’auto personale ai danni dell'ex sindaco di Ostuni, avv. Domenico Tanzarella, già assegnatario di tutela per attentati precedentemente subìti e di un pacco contenente una piccola carica di esplosivo trovato davanti all'abitazione della madre del sindaco di Maruggio (Taranto), Alfredo Longo", dice Vitali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Tutto ciò impone, senza indugio, risposte adeguate e tempestive. Per questo su mia richiesta, la prossima settimana in Commissione Antimafia, saranno auditi i protagonisti di questi vili atti criminali, per dare risposte ed adottare nell’immediato, misure di tutela nei loro confronti” conclude il parlamentare di Francavilla Fontanai, componente della Commissione Antimafia.