Auto e furgoni rubati trovati dai carabinieri subito dopo i furti

BRINDISI - Auto e furgoni rubati nei giorni scorsi sono stati trovati dai carabinieri nel Brindisino e sono stati restituiti ai proprietari che ne avevano denunciato il furto nei giorni scorsi.

A Erchie, i militari della stazione hanno rinvenuto, il 6 aprile, su segnalazione di un cittadino, due furgoni Fiat Cubo. La denuncia era stata presentata il 30 marzo ai carabinieri di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. A Cellino San Marco, nella stessa giornata, è stata trovata una Citroen C1, rubata poco prima in paese. A Oria, in contrada Monteverde, ieri 9 aprile, è stato trovato un autocarro Fiat OM 50, oggetto di furto, denunciato il 6 aprile. Infine a Francavilla Fontana, ieri, è stata trovata una Volkswagen Golf, rubata poco prima nella Città degli imperiali.